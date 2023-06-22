有些人外表看似成熟，其實擁有一顆赤子之心，《小鐵星座》運勢專欄分享不管到幾歲依舊童心未泯的前3名星座，依序是水瓶座、射手座、雙子座，其中第1名的水瓶座是好奇寶寶，喜歡在人群中做一些搞笑舉動，讓身邊人感到輕鬆愉快。

▍第3名：雙子座

對未知事物充滿好奇的雙子座，總是用一顆孩子氣的心去看待世界，有時他們就像任性的孩子捉摸不定，把周圍的人弄得暈頭轉向，對一些重要的事情漠不關心。雙子座的童心主要表現在善變上，但是也帶來許多新鮮感和驚喜，用童言童語逗得身邊人特別開心，實在非常可愛。

▍第2名：射手座

射手座非常熱情，變化多端，偶爾帶點魯莽的性格，讓人覺得就像長不大的孩子。事實上射手座並不笨，只是因為愛追求快樂，使他們行為顯得幼稚有童心。射手座嚮往他人因為自己而感到開心的場景，所以在人前耍寶、講笑話，都是他們愛做的事情，也是許多人心中的開心果。

▍第1名：水瓶座

水瓶座天生就是好奇寶寶，喜歡在人群中做一些搞笑舉動，讓身邊人能感到輕鬆愉快，所以擁有好人緣。不過聰明的他們也懂得把握開玩笑的尺度，大多數情況下點到為止，因此許多人認為他們不僅幽默搞笑，也很會顧慮他人感受。