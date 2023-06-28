總經理江順成指出，過去幾年因疫情嚴峻，有利遊戲市場的發展，而鈊象最近3~4年以來發展更為分散，台灣占比約1/3，其他市場貢獻也持續增加，今年前5月營收成年增15％，但未來要快速成長比較困難，主要全球消費力下降。目前公司營利益率保持53％左右，主要在行銷部份節省一點，未來期望保持在50％以上。

對於遊戲開發計畫，會研發更休閒、更長線經營遊戲，面對國際遊戲大廠競爭激烈會積極研發遊戲。整體來看，今年預計推出3款新遊戲，加上美國授權兩個平台穩定成長，東南亞授權仍能維持高長態勢，今年營運維持樂觀。