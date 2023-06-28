李文造說，長虹商用不動產已由5成提升至6成，未來幾年供給量會很大，北市中心核心地段有些每坪賣到一、兩百萬的，危機將比較大，長虹找好的地點來布局，價位在中等左右。而近期簽下新紡捷運西湖站前土地，若以每坪上看80～90萬元來預估，未來約可分回總銷45~50億元。

未來業績的看法？李文造說，公司未來10年要完成1,500億元的儲備案量，陸續請照、開發中，雖然目前房較冷，但不做也不行，長虹也有能力完成，就算是打了5折，未來幾年業績表現仍會好。

對土建融限期18個月開工政策，李文造持反對態度，認為行政流程就會拖延很多時間，直言實在太不合理，應該即刻取消此一規定。

長虹今日股東會承認112年財報，並通過每股配發現金5.5元。

長虹目前土地存量豐沛，土地庫存約3.5萬坪，換算總銷金額高達千億規模，主要位置坐落在南港、士林、土城、台中市、龜山、林口，另外，新莊、彰化也有一部份土地可供開發，主要以商辦、廠辦案為主，新增的西湖商辦合建案，可望在未來陸續推出，降低住宅銷售的風險。