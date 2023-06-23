北京市氣象台23日7時升級發佈高溫紅色預警訊號，預計23日至25日高溫天氣仍將持續，大部分地區最高氣溫可達37～40℃。尤其22日端午節當天，代表「北京溫度」的北京南郊觀象台最高氣溫飆升至41.1℃，這是有觀測紀錄以來的歷史第二高，更突破歷來6月以來的同期新高。

根據澎湃新聞報導引述北京市氣象台首席預報員雷蕾說明，受暖氣團和強太陽輻射影響，北京22日大部分地區出現39℃以上高溫天氣，觀象台最高氣溫為41.1℃，突破6月歷史新高。

回顧北京在6月觀象台上次極端最高氣溫為40.6℃，出現在1961年6月10日。全市556個氣象監測站中，有454個測站最高氣溫39℃及以上，265個測站最高氣溫41℃及以上。

據統計，北京觀象臺建站以來（1951-2022年）極端最高氣溫為41.9℃，出現在1999年7月24日。第二紀錄最高氣溫為41.1℃，出現在2002年7月14日、2014年5月29日與2023年6月22日。

截至6月22日，北京今年6月已出現9個高溫天。為什麼北京今年6月這麼熱？雷蕾表示，往年，北京出現高溫天氣也多在5月和6月，連續高溫數日在6月比較常見。究其原因，進入7月之後，大氣濕度增加，會出現悶熱天氣。隨著雲量增多，影響午後輻射增溫，所以38℃至40℃的高溫天將減少。