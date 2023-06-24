不少老婆都希望另一半結婚後能潔身自愛，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬猴、豬、龍的男人婚後依舊非常花心，他們不懂得和異性避諱，也時常禁不起誘惑，進而做出破壞婚姻的事情，傷透另一半的心。

▍屬猴的男生

屬猴的男生嚮往自由，不願受束縛，而這樣的個性即使結婚了，也會一天到晚往外跑，讓老婆非常頭痛。而他們天生幽默風趣、聰明伶俐，因此擁有良好人緣，也在不知不覺中招惹一堆桃花，對於異性朋友滿天下也毫不避諱，也想證明已婚的他們魅力依然存在。但當面對出軌質疑，他們老是喜歡辯稱和那些異性之間只是朋友，但真相往往不單純。

▍屬豬的男生

溫柔多情的他們向來是好老公代表，但話雖如此，而敏感脆弱、想像力豐富的他們其實對於婚姻充滿憧憬，以為當兩人牽手，互定終身的時候，婚姻浪漫生活會就此展開。但是當他們面對到婚姻生活中各種問題，他們曾經幻想的美好便開始破滅，而感到十分失望，這時，他們會用逃避代替溝通，並且容易就此陷入另一個女人的情感中。

▍屬龍的男人

屬龍的男人口才非常好，懂得如何哄女人開心， 而在婚後也不安於室，總是到處在外拈花惹草，加上他們時常給人一副溫柔體貼的模樣，讓女生容易失去防備心，進而擦出愛情火花。而當老婆詢問時，他們只會模糊不定的答案，甚至轉移話題，即使真相已擺在眼前也會打死不承認，並擺出一副無關緊要的表情，傷透老婆的心。