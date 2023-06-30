抓到了！龍井3男拒檢還「直接拖行」員警 在逃1嫌落網

台中3名男子29日下午於龍井區龍昌路一帶逗留，警方上前盤查，未料其中1名男子開車就跑，員警立即打破車窗制止，遭該車輛拖行擦傷，另1名員警見狀朝該車輪胎開5槍制止成功逮2嫌，在逃1嫌於30日下午落網。

台中市政府警察局烏日分局龍津派出所員警於29日受理民眾檢舉疑似傾倒廢棄土案件，於17時12分前往龍井區龍昌路一帶調閱監視器時，發現有3名男子逗留現場，員警即上前盤查，其中1名男子見狀欲開車離開現場，員警立即打破車窗制止，遭該車輛拖行擦傷，另1名在旁員警見狀朝該車輪胎開5槍制止。

經烏日警分局派員前往支援，成功逮捕2嫌。警方立即組成專案小組，掌握在逃犯嫌身分，透過科技偵查方式，鎖定犯嫌行蹤。在西屯路一帶發現犯嫌，於今30日17時許緝獲到案。

烏日分局呼籲，破壞國土結構安全，恣意傾倒土石方造成環保汙染，嚴重危害到國人環境安全，將會受到法律嚴厲的制裁，切勿以身試法。分局將持續溯源追查，將集團不法成員一網打盡，打擊環保犯罪，彰顯除惡務盡的決心。對於妨害公務秉持零容忍之決心，不容民眾挑戰警方執法之公權力，針對是類案件絕對採取嚴謹態度強勢執法並依法嚴辦。