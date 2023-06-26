在民眾黨2024總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜的支持下，重啟服貿近日成為各界討論的焦點，行政院前院長蘇貞昌為此在臉書發文，說台灣400萬從業人口生計恐遭影響，呼籲民眾不要把票投給支持重啟服貿的總統候選人。不過卻有很大一部份的網友不買單，狂酸「每個都很會說，卻沒一個是直接扯掉陸委會政策的，包含蘇院長任內也沒終止ECFA，典型說一套做一套，從上到下都在雙標」。

蘇貞昌今（26）日中午久違在臉書發文，說10年前他就列舉了兩岸服務貿易協定影響的台灣業種，指出服貿將影響400萬台灣就業人口，當時在全民的合作下，中止了推動服貿的進程，並於總統蔡英文上任後，將兩岸協議監督機制回歸兩岸人民關係條例。

蘇貞昌說，過去幾年在疫情的衝擊下，台灣的經濟成長在同級國家間可說是表現最好的，政府在育兒津貼、長輩照顧、租金補貼、對弱勢的補助等福利預算，都是史上投注最高，還加碼投資各縣市的前瞻基礎建設，並發放三倍券、五倍券及全民共享的6000元，全都證明台灣可以拚出亮麗的經濟成績，不需要把雞蛋全都放在大陸這個籃子內，「我要再次呼籲民眾，為了台灣的未來 不要投票給支持重啟服貿的總統候選人。」

雖然有網友支持，喊「謝謝院長苦口婆心」、「台灣感謝有您的付出，謝謝」，不過也有許多人持反對意見，狂酸「都只有文字敘述，請實際列出數字對比，沒有讀書的人才會被你的敘述蒙騙」、「每個都很會說，卻沒一個是直接扯掉陸委會政策的，包含蘇院長任內也沒終止ECFA，典型說一套做一套，從上到下都在雙標」、「一昧斷章取義、選舉考量。這樣真的是對台灣人民好嗎？」