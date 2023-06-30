火山地雷軍售案29日國防部公告決標，雙方完成簽署採購「陸上機動布雷系統」，金額約45億4054萬元，本月生效。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，很遺憾國防部仍未優先考慮以「萬象水雷」取代火山佈雷系統。沉默殺手「地雷」，不應是台灣唯一選項，請國防部加速萬象水雷研發，拒敵於海上。

邱臣遠表示，「火山布雷系統」屬於「戰防雷」，使用於灘岸，主要摧毀上岸戰車等履帶或輪型車輛，是不對稱戰力中的一種，雖然國防部宣稱只會於戰時布放，且有定時自毀功能，但有鑑於過去金門地區使用地雷後遺症的慘痛教訓，各界仍多有疑慮。

他也說，據了解這次美方出售的「火山布雷系統」，是封存品啟封再檢整後出售給台灣，使用的國家並不多，未來維修或零件整補，恐面臨消失性商源問題。

邱臣遠認為，「地雷」雖然是最後手段，但讓共軍有機會登陸，並不符合國軍「濱海決勝」的目標，因此早在今年初傳出美國決定售我火山地雷後，他就建議國防部，台灣的智慧型水雷技術已逐漸成熟，中共攻打台灣，必需以艦隊跨越台灣海峽，「萬象水雷」就是一個非常好的防禦性武器，不僅可以封鎖航道，還可以阻止中共海軍大規模的集結，延緩中共對台攻勢，可以給予我方不少的反應時間。

邱臣遠呼籲，請國防部加速籌獲無人布雷艇及研發萬象水雷，以達到拒敵軍於海上之目標。

另外，邱臣遠也說，針對這次美方出售的「火山布雷系統」是啟封再檢整後出售給台灣的疑慮，國防部必須對採購後的維修或零件整補作業做好配套措施，避免購買後反而出現麻煩問題。

邱臣遠並指，台灣是個人口密集之小島，而火山布雷系統是屬於美蘇冷戰時代產物，屬於「非特定人員及載具」殺傷武器，是否符合我國防禦戰略需求的優先選擇，請國防部仍應妥慎評估。