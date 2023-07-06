民眾黨立委邱臣遠投入新北市中和選區立委選戰，將對決國民黨參選人張智倫和披上民進黨參選人吳崢。邱臣遠說，希望這場選戰會是七年級生的君子之爭，各自表達政見，爭取選民支持。

針對吳崢、張智倫兩人，邱臣遠說，兩位是可敬的對手，他們同是七年級生、政治新世代，自己在海外創業，進入國會，有三年問政經驗，連續獲得公督盟評鑑優秀立委，自己是國會新戰力、即戰力，能夠馬上投入服務，可說是既在地又國際，也是在中和區最有經驗的新人。

邱臣遠說，張智倫在地方的政治與家族經營深厚，相信長期關注地方的議題，是前立委張慶忠的公子，母親也是在地議員；吳崢從過去太陽花學運，這幾年在各政黨相關政治工作上都有歷練。

他指出，但台灣現在面臨到的問題，就是青年四不一沒有，台灣的執政黨對年輕人來講，是對不起他們，低薪、通膨、高房價造成四不一沒有，找不到好工作、存不了錢、買不了房、不敢結婚，甚至不敢生小孩，最重要是對未來沒有希望，這就是三明治世代最大的感觸跟無力。

邱臣遠強調，自己從16歲半工半讀，過去也金融服務業8、9年時間，後來去越南創業，自己也是三個小孩的父親，國家在2000年以來藍綠執政下，沒有讓國家變的更好，只是讓年輕人轉換對下一代的無力感。

邱臣遠認為，經濟發展、繁榮、台海穩定、安全及國際組織的參與，回到中和地方的服務，不管交通、內政還是地方發展，甚至是都市更新、青年政策跟相關社會福利，非常多的問題都等著我們去解決，希望大家把牛肉端出來，不要活在過去，跳脫不出藍綠惡鬥、二元對立的泥沼，民眾黨、邱臣遠在中和的出現，就是給大家重新選擇的開始。

邱臣遠喊話，不希望藍綠惡鬥持續下去，年輕世代應該放眼未來，或許有不同立場，但是有共同要面對的挑戰，如何讓台灣成為美好環境，讓下一代安居樂業，是最重要的使命，也期待兩位對手可以來一場君子之爭。