中鋼運通工會等3個運輸工會今（26）日辦記者會，點名中鋼運通身為國營事業百分之百轉投資的海運公司，卻大量進用大陸籍船員，影響國安。對此，中鋼運通發聲明駁斥非事實，並指雇用本國籍船員比例近9成。

對此，中鋼運通今指出，有關船員資格、訓練及發證、福利事項都必須參考STCW2010公約、國際海事勞工公約、國際勞工組織公約規定，相關規定均無禁用外籍船員限制。

中運提到，近年來主要船舶持有國家，如日本、希臘、德國等西歐國家的船員日益減少，在船舶航行有最低船員人數限制下，故透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶正常營運，不僅是船運界趨勢，也更能保障船東與船員權益。

中運指出，以本年5月底中運的船員總數計算，中運船員共計約545名，其中陸籍船員比例僅10.3％、63名，本國籍船員比例逼近90％。此外，中運公司現有本國籍船舶數占比仍係國內主要遠洋航商中最高，顯見中運企業工會指出中運公司帶頭大量將船舶掛在他國籍乙事不符事實。

至於被質疑「國安危機」，中運說明，大陸籍船員在中運所屬巴拿籍船舶上服務，若涉嫌進行海盜行為，不僅可能遭其他國家軍艦盤查、逮捕，我國軍艦亦有能力制止此種行為。加上，中鋼公司原料均有安全庫存，且分散於其他自有船舶或外租船載運，可因應各種風險。

有關中運企業工會憂心大陸籍船員可能將船運資訊轉為其他用途乙事，中運表示，實務上相關船運航線、載送品等資訊皆可從船訊網查詢得知，屬於公開資訊。