台中一名女子發現丈夫工作認識的陳姓女子外遇，兩人經常在女方住處或賓館發生性行為，還互傳鹹濕簡訊調情，認為陳女的行為已嚴重侵害她的配偶權，依法向其求償20萬元。台中地院審結，認定陳女侵權屬實，判陳女要賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿文（化名）結婚20餘年，2018年間阿文因工作業務關係認識陳姓女子，2人便逐漸發展出不正當男女關係，數次在陳女的住處或是賓館幽會與發生性行為，2022年7月間她偶然看見丈夫的手機紀錄，目睹2人的鹹濕對話，才驚覺阿文發生婚外情，認為陳女的行為明顯侵害她的配偶權，依法向陳女求償51萬餘元。

對此，陳女表示，阿文妻子提交作為證據的對話紀錄均未經過阿文同意就翻拍，無證據能力，否認曾與阿文發生性行為，2人的對話紀錄頂多算是不拘男女小結及禁忌話題的玩笑對話，希望法院能駁回求償請求。

台中地院審理時，法官勘驗陳女與阿文的對話紀錄，發現陳女曾說「你抱我吻我我都…快受不了」、「好想要」、「想叫」，阿文則回覆「我也是」、「妹妹潤滑液沒味道很輕甜」等語，明顯逾越男女正常社交分際，足以破壞夫妻間的信任與幸福，陳女侵害配偶權屬實，酌情後判陳女須賠償20萬元為適當。可上訴。