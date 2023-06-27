民眾黨立委邱臣遠有意參選北市中正萬華立委，但民眾黨主席柯文哲昨表態，會支持無黨籍的于美人。邱臣遠今表示，「不是曾經傳出想選，一直都有表態」，但是沒有關係，因為2024民眾黨乘載非常多國人的希望，還是會尊重黨中央整體的考量與安排，強調「聯合政府，團結台灣」非常重要。

對於民眾黨區域立委提名人選不夠亮眼，是否衝擊柯文哲總統大選？邱臣遠回應，民眾黨區域立委、不分區立委提名，現在黨中央選決會程序都在如火如荼進行當中，在程序上還要經過中央委員會通過，目前對外公布的包含立委張其祿、陳琬惠都是比較確定，其他還要做總體的評估。

邱臣遠說，目前大方向會採精准提名的方式，相信台灣民眾黨乘載非常多國人的期待，對2024新政治的選擇，有任何進度會由黨中央統一對外公布，會做好每天的事情、每個角色，包括國會問政、地方經營、總統大選在國防兩岸外交論述的節奏，盡全力爭取最多國人的支持。

民眾黨立委張其祿補充，提名策略有現實上考慮，精準、重質不重量，不會影響整個大選，民眾黨對內是以「聯合政府，團結台灣」為主軸，會團結一些可團結的力量，很多在野也希望柯文哲統整在野，布局上是整體的戰略，不用每個地方提好提滿。

他說，柯文哲在大的制高點團結在野力量，跟很多在野力量一起合作，不是提的人比較少，代表地方的盤不足，不是這樣，柯文哲已經有聲勢，可以團結整個在野力量，迎向「聯合政府，團結台灣」的概念。

針對柯文哲打算在中正萬華選區支持于美人，原先傳出想選中正萬華的邱臣遠可能轉戰新北，邱表示，「不是曾經傳出想選，一直都有表態」，但是沒有關係，因為2024民眾黨乘載非常多國人的希望，還是會尊重黨中央整體的考量與安排，因為這畢竟是全國性的選戰，各區都非常需要他們，地方有很多聲音，對於民眾黨候選人都有期待，選決會黨內都有評估機制進行，都不排除任何可能，只要能夠為台灣做事、為黨出征，都準備好了。

邱臣遠也重申，「聯合政府，團結台灣」非常重要，整個國家想要政黨輪替氛圍非常濃厚，尊重黨中央在大戰略考量，身為民眾黨不分區，會爭取為台灣人民服務的機會，也會為黨出征，所有安排都尊重黨的機制。