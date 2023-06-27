新中橫公路141.5公里處90公尺高處山壁落石不斷崩落，險象環生。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

信義工務段派遣大型機具到現場運除，下午3時清除巨石，受困人車才得以下山。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉新中橫公路（台21線）141.5公里處、夫妻樹附近路段，27日上午10時許比遊覽車還大的巨石從90公尺高處滾落橫跨雙線道，雙向交通一度中斷，案發時行車記錄器影片曝光，用路人看到前車遭落石砸中，內心天人交戰進退兩難，突然落石如雨下，車上乘客焦急大喊：「哇！退後、退後啦。」慶幸逃過一劫。

轎車遭落石砸中 後車乘客狂喊：退後啦

行車紀錄器影片顯示，當時民眾驅車往塔塔加山區，天上掉下零星石頭，前方一輛銀色轎車遭落石砸中駕駛座左前方引擎蓋後停車，駕駛驚呼：「哇！砸到了。」有人建議：「快走，不要停。」駕駛內心天人交戰，赫見落石如雨下，乘客焦急大喊：「哇！退後、退後啦。」

信義工務段指出，高山地區溫差大，夏日炎熱及午後雷雨，疑似熱脹冷縮造成90公尺高的巨石崩落，連路面都砸毀、龜裂，所幸沒有人受傷，案發第一時間立即派員在草坪頭進行車流管制，勸導遊客暫緩上山，並派遣大型機具到現場運除，下午3時清除巨石，受困人車才得以下山，由於現場持續有落石，管制通行，傍晚5時半至翌日7石進行夜間封閉，原則上指出不進。