男子田山盛國去年不滿名嘴周玉蔻指「慈濟是中共同路人」，他闖入周女的「放言傳媒」，與員工發生衝突，咬傷並拿保溫瓶毆打對方，台北地方法院依傷害罪判他拘役40天，得易科罰金4萬元。可上訴。

田山盛國早在2020年11月間，曾因為不滿國家通訊傳播委員會(NCC)駁回中天新聞台換照申請，打電話到台大新聞研究所，揚言對擔任NCC委員的教授不利，還到NCC扯下旗幟並噴上綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月、易科罰金6萬元，另依毀損罪判罰金2000元、得易服勞役2天確定。

去年9月間，田山盛國因不滿周玉蔻在節目中指慈濟是中共同路人，在9月12日下午闖進周的放言傳媒要求找周理論，傅姓員工上前勸阻，反被他咬傷，還被他拿著自備的保溫瓶毆打後腦。

9月14日上午，田山盛國再到周玉蔻主持節目的寶島聯播網，放在垃圾桶上放置1個紙盒，民眾一度懷疑是爆裂物報警，後來證實盒子裡面放的是過期的慈濟月餅。檢方調查期間，田山盛國和放言傅姓員工因調解不成，檢方依傷害罪起訴。