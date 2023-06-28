基富通表示，林丙輝學經歷豐富，曾任中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長、國立中興大學副校長、國立臺灣科技大學財金所所長、台灣財務工程學會理事長等職， 擁有英國曼徹斯特大學商學院博士、國立臺灣大學商學研究所碩士學位。

林丙輝在擔任證基會董事長期間，和集保結算所、基富通業務往來密切。林丙輝大力推動由集保結算所、投信投顧公會、壽險公會與證基會共同主辦及基富通負責執行的「好好退休準備平台」專案。

「好好退休準備平台」即是響應金管會「資本市場藍圖」架構下的重大金融政策，目的在提供國人一站式退休理財規劃與投資服務，以解決高齡化、少子化的社會問題，平台不僅提供退休缺口試算、退休教育分享、公益關懷，還有產官學專家嚴選、適合長期退休準備的基金，漸進式引導國人自我規劃退休理財方案。

林丙輝上任後，將帶領基富通推動國人退休準備、理財教育、公益回饋等重大政策，及秉持落實普惠金融的成立宗旨，提供國人「安全、多元、實惠與人性化」的理財服務，創造投資人、資產管理業與社會大眾多贏的局面。