根據最新公布的全球富豪榜，今年上半全球前500大富豪個人淨值合計增加8,520億美元，平均每日增加1,400萬美元，是2020年下半以來最賺錢的半年，主因是這段期間股市大漲。

今年上半特斯拉股價翻倍，讓馬斯克穩座全球首富寶座，個人淨值增幅幾乎比祖克伯多出1倍，且這波財運延續到下半年。特斯拉股價在3日收盤上漲6.9％，又讓馬斯克個人淨值增加130億美元。