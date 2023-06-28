周二蘋果上漲1.51%，收在188.06美元，創下收盤新高，市值來到2.96兆美元。盤中一度站上188.39美元，亦改寫盤中高點。

外媒報導，蘋果股價只要站上190.734美元，市值便能衝破3兆美元大關。意味著蘋果距離重返3兆美元俱樂部僅差臨門一腳。

去年1月3日蘋果股價漲破180美元，盤中市值一度超越3兆美元，被形容為「富可敵國」。

蘋果市值在2018年首次突破1兆美元大關，之後股價加速攀升，用了兩年的時間市值便站上2兆美元，更只用了一年半的時間便晉身3兆美元之列。

本月早些時候，蘋果市值也一度逼近3兆美元，當時Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives在推特上喊出蘋果明年股價上看240美元、市值將升抵4兆美元。

外媒報導，蘋果股票成為「強烈買進」標的，被看好的並非該公司剛發表的擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，而是iPhone 15系列新機。除了看好換機潮，也看好iPhone平均銷售價格持續上漲將帶動公司營收大躍進。

Ives不僅將蘋果目標價進一步提高至240美元，甚至看好到2024年夏天就能達成這個目標，他並預期蘋果市值將在2024年底升抵4兆美元大關，理由是AI引爆的熱潮和iPhone 15系列新機的產品周期可望打破記錄。他表示：「就科技股而言，沒有比蘋果更好的股票了，儘管經濟仍然有些烏雲籠罩」。