法國昨（27）日疑似發生警察執法過當事件，一名17歲少年駕車在巴黎郊區被警方盤查時，因不明原因遭到警察「近距離開槍射擊」，不幸喪命，引發人民怒火。不少年輕人走上街頭，點燃路邊停放的汽車和垃圾桶、砸毀候車亭和建築物，並與執法警察爆發肢體衝突。當局表示，已經著手針對警察開槍事件展開調查，呼籲民眾保持冷靜。

綜合外媒報導，當時這名17歲的阿爾及利亞裔少年開著黃色賓士轎車，在巴黎郊區南泰爾（Nanterre）被2名警察攔下，其中一名員警還拿出手槍、指著少年，而後者拒絕配合盤查，駕車試圖離開，這時警察竟直接開槍，子彈命中少年的胸口，當場死亡。車上還有另外兩名乘客，其中一人趁機逃跑，另一名未成年者則被警方逮捕拘留。

Ne vous y trompez pas :

Sur cette vidéo la racaille c'est celle qui tient le flingue et abat un gamin à bout portant 😢#Naël#Nanterre pic.twitter.com/H1GEfnKMGp — Titi.art 🐢 #BORDÉLISATION (@Titiart1) June 27, 2023

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，警察開槍的行為的確「引發質疑」，但也不排除他當時可能「感到威脅」，因此開槍自保。對此，少年的律師布茲魯（Yassine Bouzrou）表示，警察明顯「冷血殺害」一名年輕人，事後還一度謊稱少年試圖開車衝撞警察，然而這一切都有影片為證；另一名律師坎布拉（Jennifer Cambla）則形容，警察的作法形同「處決」。目前該名員警已因殺人罪遭到逮捕。

這起事件在當地引發一連串怒火，年輕人走上街頭焚燒汽車和建築物，朝警察投擲煙火，暴力抗議活動更蔓延到巴黎其他地區，一個晚上就有至少15人遭到警方逮捕。

Riots in the Paris suburb of Nanterre after the police killed a 17-year-old boy who resisted, BFMTV reports. Groups of people set fire to barricades, cars, trash cans, smashed a bus stop and firecrackers at the police, who responded with tear gas.



Users on social networks report… pic.twitter.com/PpN6jxMOjL — Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) June 28, 2023

#BREAKING: Nine suspects arrested, at least one hurt following violent anti-police riot in Vieux Pont area of Nanterre, France; riots near Paris erupted following fatal police shooting of 17-year-old male suspect pic.twitter.com/c5FV0fEUkw — I.E.N. (@BreakingIEN) June 27, 2023

報導指出，法國去年有13人在警察執行交通攔查時，被槍擊身亡，創下歷史新高；27日的事件是今年第2起致死事故。據路透社記載，多數死者都是非裔或阿拉伯裔。