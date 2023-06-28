法國昨（27）日疑似發生警察執法過當事件，一名17歲少年駕車在巴黎郊區被警方盤查時，因不明原因遭到警察「近距離開槍射擊」，不幸喪命，引發人民怒火。不少年輕人走上街頭，點燃路邊停放的汽車和垃圾桶、砸毀候車亭和建築物，並與執法警察爆發肢體衝突。當局表示，已經著手針對警察開槍事件展開調查，呼籲民眾保持冷靜。
綜合外媒報導，當時這名17歲的阿爾及利亞裔少年開著黃色賓士轎車，在巴黎郊區南泰爾（Nanterre）被2名警察攔下，其中一名員警還拿出手槍、指著少年，而後者拒絕配合盤查，駕車試圖離開，這時警察竟直接開槍，子彈命中少年的胸口，當場死亡。車上還有另外兩名乘客，其中一人趁機逃跑，另一名未成年者則被警方逮捕拘留。
巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，警察開槍的行為的確「引發質疑」，但也不排除他當時可能「感到威脅」，因此開槍自保。對此，少年的律師布茲魯（Yassine Bouzrou）表示，警察明顯「冷血殺害」一名年輕人，事後還一度謊稱少年試圖開車衝撞警察，然而這一切都有影片為證；另一名律師坎布拉（Jennifer Cambla）則形容，警察的作法形同「處決」。目前該名員警已因殺人罪遭到逮捕。
這起事件在當地引發一連串怒火，年輕人走上街頭焚燒汽車和建築物，朝警察投擲煙火，暴力抗議活動更蔓延到巴黎其他地區，一個晚上就有至少15人遭到警方逮捕。
報導指出，法國去年有13人在警察執行交通攔查時，被槍擊身亡，創下歷史新高；27日的事件是今年第2起致死事故。據路透社記載，多數死者都是非裔或阿拉伯裔。
文章來源：Paris erupts as police 'execution' of teenage driver sparks riots: Youths set cars alight and pelt officers with fireworks in night of anarchy after 'French-Algerian 17-year-old' was shot dead by cop who told him 'I'm going to lodge a bullet in your head'
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