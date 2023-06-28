消息一出，澳元兌美元匯率應聲下滑0.8％至0.6632美元，此外投資人認為7月升息機率也下降至30％，利率高峰預測值由4.6％滑落至4.35％。
根據澳洲統計局28日（周三）公布，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加5.6％，創去年4月以來最低年增率，並且優於市場預期的6.1％。澳洲4月CPI年增6.8％。
與前月相比，5月CPI月減0.4％。
至於核心CPI在5月年增幅度由4月的6.7％降至6.1％，寫下7個月低點。
澳洲央行自2022年5月以來已累計升息4個百分點。
澳洲5月消費者通膨降至13個月低點，主要受到燃料價格大幅下跌所致，核心通膨也同樣降溫，這可能使澳洲央行7月決議升息的機率下滑。
消息一出，澳元兌美元匯率應聲下滑0.8％至0.6632美元，此外投資人認為7月升息機率也下降至30％，利率高峰預測值由4.6％滑落至4.35％。
根據澳洲統計局28日（周三）公布，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加5.6％，創去年4月以來最低年增率，並且優於市場預期的6.1％。澳洲4月CPI年增6.8％。
與前月相比，5月CPI月減0.4％。
至於核心CPI在5月年增幅度由4月的6.7％降至6.1％，寫下7個月低點。
澳洲央行自2022年5月以來已累計升息4個百分點。
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