●LPL金融首席全球策略師Quincy Krosby表示，雖然標普500指數盤中大多走低，但由於跡象顯示經濟仍然強韌，投資人似乎對鮑爾的發言處之泰然。經濟的根基增強，顯示近期內不會衰退，且基於勞動力市場的韌性，美國經濟或許能消化得了聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議再度升息25個基點。在今年股市嚴重依賴巨型股上漲之際，Krosby亦樂於看到羅素2000小型股指數連漲第3天，「隨著羅素上漲、中小型股也獲得了投資人青睞，對上重下輕、市場廣度狹窄的擔憂多少得到緩解」。

●Ladenburg Asset Management執行長Phil Blancato表示，由於通膨仍然高漲，鮑爾保持政策緊縮的做法「沒有錯」。他並提到美國7月4日獨立紀念日假期即將到來的季節性趨勢，尤其在成長型股票上演大驚奇的上半年之後，「市場非常樂意在這裡喘口氣」。

●貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）在年中分析報告中指出，在艱難的經濟環境下，AI概念股可能成為帶動已開發國家股市上漲的主要動力。對於已開發國家股市的AI相關股，貝萊德仍給予「加碼」評級。此外，貝萊德認為，勞動力市場仍然緊俏、能源轉型以及地緣政治局勢等因素都會影響通膨，因此已開發國家料將長時間維持高利率。