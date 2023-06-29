檢方昨宣布汐止私幼案全案簽結，學童尿液及毛髮等精確檢驗結果皆確認「未檢出」全案真相大白。侯友宜競選工作室今舉行記者會，指出台北醫院、北榮與檢方都證實民進黨總統參選人賴清德及其團隊一再造謠，「民進黨上樑不正下樑歪，從副總統到立委、議員，全部誠信破產，民進黨就是全台灣最大造謠集團，上下交相賊，蛇鼠一窩！」

侯辦發言人江怡臻表示，2019年蔡英文跟賴清德在進行民進黨黨內初選時，蔡曾經呼籲賴清德「領導國家，誠信是最基本的條件」，如今從私幼案看來，賴清德帶頭一再造謠，連最基本的人格都沒有，「完全沒有資格領導台灣，所謂信賴台灣，根本就是造謠毀台灣，賴清德退選，剛好而已」。

江怡臻並指出，當汐止私幼某家長貼文表示孩子被檢驗出微量安眠藥29「毫克」時，民進黨立委賴品妤、賴清德發言人戴瑋姍、民進黨議員黃瓊慧等人完全未查證便轉發相關資訊，製造餵藥案延燒的謠言。

事後衛福部立台北醫院檢驗結果，數值不但差一百萬倍，兩次檢測結果更為陰性；80名幼生接受採檢後，檢驗數值均正常，血中苯巴比妥檢測為臨界值的兒童，北榮質譜儀檢驗也確認未檢出；昨天士林地檢署公布毛髮檢測結果，更均未檢出苯二氮平及苯巴比妥，士林地檢署也認證此案件與犯罪無涉，全案簽結。

江怡臻痛批，台北醫院、北榮、檢方提出的三大鐵證，已證實汐止私幼疑似餵藥案就是烏龍一場，「賴清德團隊連續被台北醫院、北榮、檢方打臉三次，賴清德跟戴瑋姍、賴品妤為什麼還不道歉？到底要說謊到何時？賴清德又要耍lie到何時？」

呂家愷表示，先前賴清德的發言人戴瑋姍，已被台灣事實查核中心認證散布假訊息，警方也將傳喚賴清德跟戴瑋姍到案說明，如今檢方又認證賴品妤、戴瑋姍散播的謠言是假的，呼籲賴清德，若還有身為公眾人物的基本道德，不用等到警方傳喚，自己趕快帶著團隊自首認罪，還有機會可以減輕處罰，同時也應該要求戴瑋姍辭去發言人職務，賴品妤退選道歉，以對全民負責。

呂家愷補充，感謝士林地檢署以高效率偵辦，讓真相得以大白，避免家長活在惶恐不安之中，但板橋私幼案在新北市政府5月15日接獲通報後，立即報請新北地檢署指揮偵辦，至今超過45天，新北地檢署卻尚未公布結果，「到底要讓焦急的家長等到什麼時候？還是有說不出口的壓力？期盼新北地檢署，盡快對外說明，讓真相水落石出，讓家長可以安心」。