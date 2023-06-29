日前指控遭到NONO（陳宣裕）性騷擾，並於21日召開記者會公布多位受害者遭受NONO性騷、性侵的網紅小紅老師，今（29日）再在臉書發文，表示「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沈睡的記憶了」，不滿NONO至今都未向任何一位受害者道歉。針對小紅老師今日的發文，NONO經紀人表示，沒有要回應。

小紅老師整理了每一位私訊的受害者訊息，其中包括一位新的性侵案件，「去按摩店，並對芳療師聲稱，跟你做愛會很爽，直接露出下體給對方看。人家不要還硬上！！每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾」，她氣憤NONO這麼多年的時間，不斷亂槍打鳥，尋覓一位又一位的受害者，但此時卻連對受害者道歉的時間都沒有，「不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥」。

小紅老師整理遭遇NONO騷擾的懶人包。（摘自臉書）

她也狠酸NONO「免錢的最貴」，「我想你體會到了。生理需求大不是錯，花錢買春你都捨不得。套路，先跟女孩當朋友卸下心防，說要ㄧ起去吃飯，不去就把人家電話打爆，工作地方門口堵。受害地點大多是公園、停車塲、廁所、內湖家、汽車後座，難怪你換了四台車都是休旅車，讓你有空間可以犯罪。」

小紅老師提供NONO私訊的內容，打臉不認識說法。（摘自臉書）

日前小紅老師出面指控NONO性騷時，NONO透過經紀人回應並不認識她，小紅老師今也提出2人私訊打臉，「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！單純打臉你不認識我這件事。畢竟你這20年間侵犯和騷擾過太多太多人了，大膽的用你的藝人光圈大頭照在邀約，記不起來其實也挺正常的，能在上節目、跑活動、開副業之間賺的盆滿缽滿。」

小紅老師出面替自己與其他受害者發聲、指控NONO後，被許多網友質疑其目的性，認為她是出面爆料是為了錢也為了想紅，她今也為此表明自己的態度，提出11點聲明反擊，「「曾經我膽小、徬徨、無助，不敢面對滿身瘡痍的自己，沒有完美的受害者，我也不是聖人，每個人的成長過程多少都會犯錯，但要有面對和承擔的勇氣。不管結果如何，撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。」

1、我從頭到尾都堅稱，我是為了呼應第一位受害者Amber所說屬實才跳出來的。年輕孤立無援時的我們選擇隱忍，現在剛好遇到全球社運時機，我們何須懼怕？

2、如果我是為了想紅掰故事，那事情燒成這樣，我從沒刪過文，也沒刪過留言！任由網友炮我、誤解我，我問心無愧啊！性侵犯神隱不敢出來道歉，這不就是默認了，明眼人都看的出來，你（妳）看不出來？

3、從頭到尾我都沒接受過任何外界的幫忙，所有發言統一公平公正公開。請不要再猜測有什麼金主操弄，罵我做秀！說第一次看受害者這麼冷靜，連哭都沒哭。這件事已經在我腦海裡盤旋十幾年了，我當然冷靜。哭了陳宣裕就會受懲罰嗎？

4、為什麼不大叫、快跑，報警？為了釐清自己當下為何沒有動作，或是說之後對自己的不作為也感到很氣憤，恨對方也恨自己，我努力找了很多資料，才知道生物本能遇到危險，就是會有所謂的「凍結反應」。我只能說一般遇到突發事件真的會變木頭，加上又在權勢關係下的演藝圈，當下真的很難開口訴說，還會不斷責備自己，懷疑剛剛發生的所有一切。請不要再把我們受害者當成強姦犯在指責了！

5、我不缺錢，不需要遮口費。有人說當初價格談不攏？我從不賣身，拒絕飯局，而且陳宣裕很摳。

6、有人說我想紅要去炒知名度開始去賣東西，但我工作本來就是帶貨直播，並不會為了這樣開始賣東西，因為我一直就在賣東西，難道我要因為被侵害而丟了一份工作嗎？

7、網路上這些對我的謾罵，檢討被害者，導致很多受害者由我代發聲，因為她們看我被網暴的太慘了，誰敢講？！讓自己再一次受到傷害和羞辱。但她們不斷的感謝我，讓我又鼓起一點點勇氣。我們也都是別人的孩子，我們的家人也會心痛。

8、很多人甚至說：控訴nono，幹嘛講到他老婆？我再次說明，記者會現場，我是針對朱海君最初稱「和NONO當時還不認識」的說詞回應。我說「我不確定她知不知道，如果她知道她可能就是加害者，可是如果不知道，她可能也是受害者。」我並非平白無故的發言，你們卻說我要滅殺九族。

9、同樣身為女人我能體會，做為枕邊人如果真的一切都不知情，那朱小姐妳也等同是一位婚姻裡的受害者。但很抱歉，看著一個又一個向我訴說她們根本不願再想起的不堪過去，我無法轉身離開，我真的辦不到。也請妳保護好自己的女兒。

10、陳宣裕你記性不好我幫你做了懶人包了，畢竟長達20年，順便幫你按順序回憶，以利於你之後的律師了解你的罪行。

11、我們正在打，你們說不會贏的戰。第一步很難很難，總有人要應證看看。解開我們心中從未解的鈴，性騷不能讓它成為你我的日常。

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