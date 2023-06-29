統一獅拚隊史第16座季冠軍剩最後一哩路，29日獅子軍揮軍北上交手富邦悍將，只要此役贏球就能拋下橘色彩帶，隊長陳傑憲透露總教練林岳平集合時向大家「信心喊話」，而他日前自打球打到右腳脛骨經過治療、休息已有消腫，「身為選手想要享受榮耀，當然要先付出。」

陳傑憲說：「總教練跟我們說，好不容易走到這一步，大家齊心，全隊上上下下保持一條心，專注到比賽結束。他也說，好不容易現在走到這一步，希望大家順利拿下比賽。」

被問到有沒有關心昨天在天母的龍象大戰，「餅總」笑說沒有看，「看結果就好。」但從上週再次點亮封王魔術數字後，數字減少卻有些「牛步」，也讓他只能苦笑：「我是睡的都很好，但心糾結的一周了。」

日前比賽中陳傑憲自打球打中右腳小腿脛骨，今天賽前餅總被問到他的身體狀況時說：「不用煩惱傑憲，就算是撐拐杖他也是想要下場。」陳傑憲則表示，腳的狀況經過昨天休息、治療後有消腫，現在走路正常，「在這種時刻怎麼可能休息，身為選手想要享受榮耀，但在拿到榮耀前當然要先付出。」

餅總也提到今天做出2上2下異動，胡智爲、李丞齡下二軍，拉上郭阜林，另一人則要視林安可賽前練習的狀況才會決定人選，「安可狀況有好轉，就看賽前練習狀況，不行的話有準備人選，如果可以出賽也是會在後面準備。」