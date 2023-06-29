前總統府發言人Kolas Yotaka被爆與去年花蓮縣長選舉期間的李姓已婚隨扈不倫戀，她也火速請辭發言人職務，但仍引發不少嘲諷。台北市議員侯漢廷今也幫Kolas某種程度抱不平，「民進黨在性平議題上根本不平等！」女性要離職但男性卻能繼續升官、參選。他也砲轟，讓這干人等繼續在位，是民進黨的墮落、更是台灣社會的墮落！

侯漢廷今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，某種程度上還是要幫Kolas抱不平，「民進黨內有不倫的很多啊」，怎麼只有Kolas要請辭，大家都跑去關心，難道只是因為她有聖母峰的對話紀錄嗎？

侯漢廷也一一點出，「(衛福部次長)王必勝有沒有不倫，有沒有可惡呢？(台北市議員)王世堅呢？(立委)羅致政呢？(立委)王定宇呢？」他也痛批，這些人到現在還能裝作沒事、繼續參選，民進黨也沒有人出來譴責、切割。

侯漢廷酸說，即便是在處理性平爭議的事件當中，民進黨也從來沒有性別平等過！「男女不平權啊，憑什麼男的搞外遇可以繼續當官，女的有事情就要火速請辭、就要背鍋？」男女都有錯，處罰應該要憑等，憑什麼這些有黑歷史的男性委員、議員們，可以繼續存在、繼續發聲、繼續參選，繼續跟大家要政治獻金，黨主席賴清德還要繼續幫這些人站台，卻沒有要處理、談論這些事情。

侯漢廷隨後也在臉書發文砲轟，「讓這干人等繼續在位，是民進黨的墮落，更是台灣社會的墮落！總統蔡英文、副總統賴清德，何時向民進黨的受害者道歉？何時同標準處理上述一干人？」