國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，國民黨議員鍾小平爆料，目前已經有挺郭派的中常委正在連署，要在7月19日的中常會上提議換掉侯友宜。屏東縣議長周典論女兒、中常委周孟蓉澄清，沒有提案換侯；新北市議長暨中常委蔣根煌直言，「絕對沒有這個事情，應該不可能啦！」，強調黨內所有大老都出來讚聲，侯友宜一定會獲勝。

周孟容表示，沒有要提案「換侯」，她看到報導也傻掉，沒有提案不提案的問題，她和蔣根煌的目標就是下架民進黨，沒有提案和換侯的目標。針對鍾小平爆料有中部、東部中常委要提案，周強調，那請媒體去問鍾小平，她沒有接收到任何資訊。

蔣根煌指出，他和周典論是好朋友，對於是否聽到換侯聲浪，蔣說沒有。當被問到如果有中常委提案，會如何因應？蔣強調，應該沒有這種事情，「絕對沒有這個事情，應該不可能」。

蔣根煌表示，國民黨主席之立倫也說，換侯絕無可能，現在當然要合作，當然分裂不可能會贏，合作則不知道會不會贏，所以還是要合作，蔣強調，黨內會越來越多人支持侯友宜，黨內所有大老都出來讚聲，「侯市長一定會獲勝」。

國民黨發言人楊智伃表示，黨主席朱立倫已經強調「換侯」絕無可能，她呼籲媒體以及民進黨的朋友，不要再想見縫插針、造謠生事，國民黨會全黨團結一心，共同支持總統參選人侯友宜。

楊智伃指出，今日中常會上根本沒有出現所謂「換侯」提案，由於今日中常會有立委提名案，現場氣氛很好，雲林縣長張麗善還特別到場加油，大家展現團結氣氛，目前更沒聽說有換侯提案，相信全黨會一起團結一心，支持侯友宜。