原與俄羅斯總統普丁交好的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津上周末在俄羅斯發動兵變。據傳，與普里格津也有往來的俄羅斯將領蘇洛維金對此知情不報，上周六公開呼籲瓦格納部隊停手之後遲未露面，俄媒引述知情人士說法報導蘇洛維金已被捕。克里姆林宮29日表示，外界如果想知道蘇洛維金的去向與現況，應該問俄羅斯國防部。

蘇洛維金（Sergei Surovikin）外號「末日決戰將軍」，以血腥殘暴出名，曾任俄羅斯入侵烏克蘭「特殊軍事行動」指揮官的俄羅斯高階將領，後來降為這場行動的二把手。《莫斯科時報》29日引述知情人士說法報導，蘇洛維金已遭逮捕，據悉蘇洛維金選擇支持發動兵變的普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

蘇洛維金現況如何，成了瓦格納兵變落幕後外界關注重點之一。

路透社29日報導，克里姆林宮29日例行記者會中有媒體問起蘇洛維金此刻人在何處、現況如何。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）答覆，有關蘇洛維金的問題應由俄羅斯國防部回應。俄羅斯國防部迄今未曾針對蘇洛維金的提出任何聲明。記者問培斯科夫能否說明蘇洛維金的處境，培斯科夫說：「很遺憾，無可奉告。我建議您詢問國防部，這是他們的權責。」

蘇洛維金上周六發布影片呼籲朝莫斯科逼近的瓦格納部隊停手，他的神情疲憊，而且外界無法確定影片錄製是否出於脅迫。影片發布後，蘇洛維金一直沒有公開露面，恐已成為莫斯科當局整肅的對象。28日有說法指他正接受國安當局審問，但外媒對此無法證實。

俄軍有「末日決戰將軍」封號的將領蘇洛維金，在瓦格納發動兵變後下落不明。（資料照／路透社）

有記者問起俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否依然信任蘇洛維金？培斯科夫回答：「總統是最高指揮官，他與國防部長、參謀總長保持合作。」其餘任何有關「國防部內部單位」的提問，培斯科夫表示均應由國防部說明。路透社向俄羅斯國防部詢問蘇洛維金現況如何，並未獲得回應。

美國情報官員日前稱，普里格津透露自己置身於白俄羅斯首都明斯克一處旅館內，沒有對外窗戶。白俄羅斯總統府27日表示，總統魯卡申柯證實普里格津已入境白俄。與普里格津有關的一架私人噴射機29日從聖彼得堡飛往莫斯科，機上乘員不明。普里格津此刻人在何處？培斯柯夫說，克宮對此「毫無所悉」。