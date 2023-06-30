泰國首都曼谷廊曼國際機場周四（29日）發生一起意外事故，一名泰國女子使用電扶梯時不慎跌倒，左腿膝蓋以下被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，現場緊急為該名女子截肢助她脫困。

綜合《紐約郵報》、《海峽時報》、泰國媒體報導，這起事故附近的監視器顯示，29日上午8時30分左右，一名女性旅客在廊曼機場（Don Mueang International Airport）第二航廈乘坐電動走道時，在走道末端被自己的行李箱絆倒，左腿膝蓋以下部位捲入輸送帶內，造成左腿骨折，肌肉受到嚴重擠壓。經過醫療團隊到場評估後，決定當場為她進行緊急截肢手術，再送往附近的醫院接受治療。

Heartbreaking footage captures the terrifying moment a woman lost part of her leg at Don Mueang International Airport. The 57-year-old Thai passenger was preparing to board her 8.30am flight when tragedy struck. . https://t.co/8N8E2Je5YN — Toxic Agenda (@periclesukraine) June 29, 2023

該女子隨後被送往普密蓬醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）接受治療，院方認為她的腿恐怕難以重新接上。後來女子要求轉院，曼谷康民國際醫院（Bumrungrad International Hospital）團隊表示她的腿「有望接回」，目前已接手治療。

A passenger had her left leg amputated after getting stuck in a moving walkway at Don Mueang International Airport early this morning.



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廊曼機場管理人員事發後前往該區域調查事故原因，目前該電扶梯已暫停使用。機場方面迅速安排維修人員對事故電扶梯進行詳細檢查，並再次檢查電扶梯的安全性能，以確保不再影響旅客的使用安全。

機場負責人表示，該電動走道由日本日立公司製造，於1996年安裝使用，並計畫在2025年進行更換。設備老舊可能是導致這起意外的原因，機場將評估加速更新作業。

事後機場管理人員也前往醫院探望傷者，並了解其治療情況。廊曼機場對於這次事件表示深深的歉意，並將承擔所有的治療和賠償責任。