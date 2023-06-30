美國政府去年10月公布新一輪對大陸晶片的禁令，更拉攏盟友跟進制裁，外媒指出，美國和荷蘭將接連出手重擊大陸晶片業。

根據路透社報導，荷蘭正計劃限制艾司摩爾(ASML)和其他公司某些設備的出口，美國預計將利用其長期影響力，從特定的大陸晶圓廠扣住更多的荷蘭設備。

消息人士透露，荷蘭將收緊對大陸的晶片設備出口限制，先前荷蘭政府已禁止ASML出口極紫外光曝光機（EUV）至大陸，據悉，荷蘭即將宣布對ASML及其他公司祭出進一步限制，要求其出口深紫外光曝光機（DUV）至大陸前必須獲得許可證。

消息人士指出，在此禁令下，預估ASML的TWINSCAN NXT:2000i等型號將會受到影響，其較舊的型號TWINSCAN NXT:1980Di等，可能也會被禁止在特定的大陸晶圓廠中使用。

消息人士說，荷蘭新規生效日期預估會落在9月，目前荷蘭政府及ASML皆拒絕置評，負責監督出口管制的美國商務部也拒絕回應。

至於美國方面，傳出會在7月針對其去年10月的晶片管制令進行更新。