美國財政部長葉倫從今天起展開連續4天的北京訪問行程，這是繼國務卿布林肯之後，美國華府時隔半個月再度派出高層前往中國。儘管美國財政部資深官員先前曾說，預期此行不會有重大突破，葉倫也不會與習近平見面，但這次出訪仍被外界視為雙方阻止關係進一步惡化的關鍵。

根據英國《衛報》、BBC報導，葉倫（Janet Yellen）自7月6日至9日訪問北京，預估將會見中國新任國務院副總理何立峰等官員，就雙邊經濟關係、解決氣候變遷等問題上進行討論。外媒認為，相較於美國歷任財政部長，葉倫看待世界局勢的角度更為全球化，她曾在今年初表示：「在經濟上完全分離，對美中兩國來說將是一場災難，也會破壞其他地區的穩定。」因此在面對北京時，態度將更為緩和。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Ken Rogoff）告訴BBC，相較於布林肯以國務卿身分扮演「壞警察」，提及諸如台灣、俄烏戰爭等敏感議題，葉倫此行將扮「白臉」，強調美中兩國的共通之處，以利雙方後續合作；另一方面也會在智慧財產權法、市場准入等事務維持堅定態度，向北京施壓。。

報導指出，儘管美中「脫鉤」討論甚囂塵上，從實際貿易數字仍可看出雙方對彼此的依賴。兩國之間的貿易在2022年連續第三年成長，官方資料顯示，中國去年向美國出口貿易額超過5360億美元（約新台幣16.7兆元），而美國向中國出口貿易額為1540億美元（約新台幣4.8兆元）。

夏威夷大學亞洲研究教授哈維特（Eric Harwit）表示，如果拜登2024年成功連任，預料川普執政時設下的許多貿易和關稅限制將會進一步「鬆動」，特別是在那些與高科技產業無關的領域。