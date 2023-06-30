法國國家統計與經濟研究所Insee指出，歐元區第2大經濟體的法國，6月是從5月年增6%，降到5.3%，與彭博社預估的5.4%差不多。同時，義大利、比利時以及荷蘭6月通膨均趨緩，西班牙更是大減並低於歐洲央行2%目標值。

彭博社認為，歐洲央行必須要留意，同期德國消費者物價卻是大漲。歐洲央行行長拉加德日前表示，未來政策利率決定將取決於未來整體通膨，還有核心通膨變化，以及政策影響的力道。除非有很重大變化，否則7月將繼續升息。

在新公布的法國通膨初值中，並沒有剔除能源等波動性較大，所謂核心通膨的數據。在整體通膨中，服務方面的價格漲2.9%，已連續第2個月放慢。 然而，產品的物價則大增至4.3%。

法國不斷上漲的生活成本已經造成民眾荷包大傷，同時，今年經濟成長也會遭到壓縮。另外，Insee也統計，在服裝、食品與能源支出又開始增加下，5月法國家庭支出多出0.5%。