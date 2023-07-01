美股今天收紅，因蘋果公司（Apple）市值突破3兆美元，加上通膨數據利多等激勵，季線收高。

道瓊工業指數終場上漲285.18點，或0.84%，收在34407.60點。

標準普爾500指數上漲53.94點，或1.23%，收在4450.38點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲196.59點，或1.45%，收在13787.92點。

費城半導體指數上漲58.883點，或1.63%，收在3673.059點。（譯者：徐睿承）1120701