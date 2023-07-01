日本政府防衛省公布，一艘中國海軍075型兩棲攻擊艦日前通過日本鹿兒島縣大隅海峽，這是日方首度確認共軍兩棲攻擊艦經此海峽進入太平洋，正持續進行警戒與監視。

日本放送協會（NHK）引述防衛省指出，6月29日中午左右，共軍一艘兩棲攻擊艦及一艘驅逐艦在鹿兒島縣外海航行，自衛隊確認兩艦在行經大隅海峽後進入太平洋。自衛隊也確認另兩艘共艦經奄美大島外海的日本鄰接區進入太平洋。

過去曾有共軍驅逐艦、巡防艦與補給艦通過大隅海峽，這次是日方首度確認共軍兩棲攻擊艦經大隅海峽進入太平洋，防衛省相關人士透露，這幾艘共艦可能在太平洋展開長期訓練，防衛省正持續警戒與監視。

共軍兩棲攻擊艦當時航行鹿兒島縣草垣群島南方約40公里鄰接區時，自衛隊確認有一架直升機從艦上起飛，之後降落在驅逐艦上。

日本航空自衛隊戰機緊急升空因應，共軍直升機並未侵入日本領空。

兩棲攻擊艦能搭載許多乘員及直升機，是排水量僅次於航艦的大型水面艦。共軍首艘兩棲突擊艦從2021年服役後，至今已有3艘服役。