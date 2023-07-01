樂天桃猿找來曾飆出161公里「火球」的前日職投手由規，總教練曾豪駒表示，從影片看起來他的控球、壓制力不錯，是能吃局數的投手，預計2日抵台，定位為先發。

現年33歲的由規高中時期是備受期待的投手，2007年在高中畢業後被養樂多隊首輪指名，也曾在例行賽中投出破當時日本職棒本土球員紀錄的161公里球速，是日本職棒史上首位球速突破160公里的本土選手，但後來受到傷勢所苦，近年都在日本獨立聯盟發展。

曾豪駒指出，從影片看起來他的狀況看起來不錯，過去經歷也十分豐富，「控球、壓制力不錯，是能吃局數的投手。」球隊陣中久違又找來日籍投手，他表示，其實一直都有在觀察，日本獨立聯盟也有許多好手，最主要還是評估球隊現在需要的類型。

投手教練川岸強則表示，雖然由規現在球速不像以前那麼快，但控球、變化球都很好，身體狀況也都是健康的，十分期待他能盡快為球隊效力。首席教練古久保健二也說：「他整體狀況都有變好，也有辦法吃局數，接下來就是來台灣適應環境，最後就是勇於挑戰任何事情。」