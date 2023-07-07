小春（左起）、大淵、瘦子今為「水某音樂節」彩排。（粘耿豪攝）

頑童MJ116瘦子、大淵、小春今（7日）在桃園陽光劇場為「水某音樂節」進行總彩排，3人現場嗨唱並與師兄MC HotDog熱狗一同受訪。瘦子日前針對不實爆料提出告訴，與粉絲拍照也遭有心人士質疑，他更加謹言慎行，表示自己拍合照「像我自己現在會手插口袋、或抱胸放前面」，如果對方要求摟著拍，他會說「不方便」，以免搞出麻煩事。

瘦子前陣子風波不斷，不僅被狗仔與S小姐抹黑，他在活動上與買VIP套票的粉絲合照，也被有心人士傳私訊給他老婆Jennifer，指他著粉絲拍照意圖不軌，他今表示，「我做人坦蕩蕩，很多行為是很單純、瀟灑的」，不會因而去取消合照活動。而他與老婆從交往到結婚以來，他老婆也很大方明理，「她一直以來都是有在調適自己，她也覺得對的事情就去做」，支持他與歌迷互動。

談到前陣子心情，他直言，「剛開始覺得很莫名奇妙，剛好工作很緊湊，沒時間想那些，該怎樣就怎麼」，就讓公司去處理。對方是否要求合解？「沒收到任何通知」。被問到如何給老婆安全感？「我沒有特別去想這件事。」表示自己工作一結束就會facetime，今年想要趕快賺錢，希望之後多點時間陪家人，不要錯過小孩成長過程。

他身旁的大淵則接話，工作結束完多陪家人，「讓他們覺得我心在家裡這樣就夠了」。

小春（左起）、大淵、熱狗、瘦子今為「水某音樂節」彩排。（粘耿豪攝）

小春（左起）、大淵、熱狗、瘦子今為「水某音樂節」彩排。（粘耿豪攝）

熱狗今年入圍金曲歌王，卻被HUSH搶走獎，他說一點也不覺得失落，「我覺得金曲獎或任何獎項都是附加的，不是我們寫歌追求的，有就有，沒有就沒有」，這次去看看老朋友，也認識新朋友熊仔、鶴，他覺得葛西瓦很酷。至於在活動上與粉絲合照的橋段，熱狗表示「我也很不喜歡拍照，演出前要簽名拍照，把精力耗在那上面就不專心。」

本色音樂首次辦大型音樂季，將於7／8、7／9一連兩天在桃園陽光劇場舉行，除了本色歌手張震嶽、MC HotDog熱狗、小春、瘦子、大淵、呆寶靜輪番上陣外，更邀來YELLOW黃宣、HowZ、嘻哈團體歐陽素貞（Starr Chen＋Tipsy）、DJ Afro等10組音樂人，外加豪華級潑水設施營造出台灣最強嘻哈「水派對」，要讓歌迷濕身回家！再搭配美食市集，要讓樂迷聽得過癮、喝得暢快、潑得爽快，濕身體驗前所未有狂歡派對。購票可洽本色售票網。

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