疫情趨緩後口罩政策也跟著鬆綁，不過這讓很多近幾年來消失的病毒又慢慢浮現，如水痘。醫師表示，水痘為帶狀疱疹病毒，屬於高傳染性疾病，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫或黏膜分泌物傳染，高危險群為小於1歲的嬰兒、孕婦及免疫缺陷者，提醒民眾如家中有新生兒，出生滿半年要去接種第1劑公費水痘疫苗。

衛生福利部桃園醫院分享個案狀況，上月中有名女童因頭、臉、身軀及四肢長出小水泡及疹子，起初家人以為是過敏，就醫後才發現是水痘。桃園醫院感染科醫生陳正斌表示，水痘疹出現前傳染力就會達最高峰，初期會有輕微發燒、食慾不振、疲倦、頭痛及肌肉關節痠痛等症狀，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸出現紅疹，漸漸發展成水泡、膿泡後結痂，最後留下痂皮，整個病程約2至4星期。

陳正斌說，只要是未感染過水痘的人都有風險，曾經施打過疫苗也可能罹患水痘，而水痘康復後病毒也不會消失，則會存留在人體內，如遇到免疫力低下時，可能會活化引起帶狀泡疹，也就是俗稱的皮蛇。另也提醒，高危險群為不滿1歲的嬰兒、孕婦及免疫缺陷者，易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等，致死率高達5％至10％。

護理師張姿婷提及，民眾有3個時機點可以接種水痘疫苗，包括新生兒出生滿12個月可公費接種第1劑水痘疫苗、4至6歲入學前建議接種第2劑水痘疫苗、13歲（含）以上，未曾接種疫苗且未得過水痘者，應接種2劑水痘疫苗，2劑疫苗的接種時間應間隔4至8周。此外也呼籲罹患水痘的患者，應避免到公共場所，要採取居家自我隔離至水痘全部結痂或出疹後7天。