自從6月8日金融時報和Tortoise Media率先報導，有13名女性指控Crispin Odey在過去25年間對她們進行性侵或性騷擾，該家對沖基金即陷入了困境。

創辦人Odey全盤否認了該指控。

據知情人士透露，巴克萊已經告知英國市場管理局(FCA)，它希望與其它金融機構一樣，切斷與OAM的關連。FCA則一直在對AJ Bell、Hargreaves Lansdown、Halifax等投資平台進行施壓，要求它們繼續對投資人提供OAM資金。

由於性侵指控，資產管理公司施羅德(Schroders)、加拿大人壽保險(Canada Life)也切斷了與OAM的連繫。

高盛、摩根大通、摩根士丹利等OAM的主要經紀商也在評估自己與該對沖基金的關係。

據金融時報此前的報導，FCA已經限制了OAM的現金和資產的流動，以便恢復OAM的秩序。

此前路透看到OAM在給投資人的信中指出，OAM提議重組兩檔關鍵基金，為創辦人撤離公司業務的努力之一。

三周前Freddie Neave從Crispin Odey手中接管了OEI Mac和 Odey European兩檔基金，並將經營新的基金。而Crispin Odey預計不會再接手新基金，而是維持在既有的基金上。