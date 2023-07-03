高雄鹽埕區「城中城」大樓發生46死火災慘劇後改造為府北公園，但時常有當地居民聚集喝酒、喧嘩事件，引發鄰近民眾檢舉。日前傳出，鹽埕分局長李紹榆下令「驅趕」，引爆內部員警不滿。對此高雄市警局強調，已要求分局長檢討改進，爾後更注意用字遣詞，分局長也已自請處分。

市府將城中城改建為府北公園，期盼「讓陽光灑進當地社區」。公園落成後，由於禁止抽菸，當地有民眾習慣傍晚至夜間時、聚集在公園對面轉角處閒聊，時常傳出酒後喧譁、亂丟垃圾事件。一旁住戶心聲不滿，不時檢舉，還曾引爆衝突事件。

當地警方為此，特地規劃員警到該處巡邏守望，防止酒醉或聚眾滋事。日前有員警到場勸導喝醉酒的民眾，李紹榆在內部對話群組中特別詢問「有無驅趕？」，有員警不滿用詞，回酸「請教分局長，大太陽底下，同仁辛苦認真執勤，您到現場看了沒有？職低聲下氣請求您示範一次驅趕逗留民眾！」，還質疑法源依據。

李紹榆當時回應「白天喝酒實屬非正常行為，請同仁軟硬兼施，勸離公園不要放任，希望大家懂我意思」、「有脫序行為要強力執法，避免再遭民眾打電話報警，天氣熱火氣大，同仁委曲求全，非常感謝大家的努力及辛苦」。

鹽埕分局事後回應，將持續規畫警力加強該區域巡守，精進執勤技巧及態度。市警局也表示，對於當地弱勢民眾，將配合社會局加強訪查、積極關懷，如有治安問題時，亦將責由鹽埕分局加強巡邏維護治安。