2023年中職季中選秀3日12點截止，旅美好手林子偉確定投入選秀，今年握有狀元籤的台鋼雄鷹將如何抉擇，牽動各隊選秀結果，領隊劉東洋表示，目前這個階段要挑選什麼樣的選手，會再跟總教練以及球探部門討論。

今年是台鋼成軍第2次進行選秀，在前2輪握有多1人的優勢，而在今天中午報名截止前，林子偉及林佳緯所屬的悍創經紀公司也證實2人確定投入選秀，讓今年選秀將吹起「林來瘋」。

對於林子偉投入選秀，握有狀元籤的台鋼是否選他，劉東洋表示，林子偉是一個人氣與實力兼具的好手，相信對各隊都有吸引力。今年中職選秀順序依序為：台鋼、富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟。

劉東洋繼續說：「對台鋼來說，二軍賽事剛過一半，隊形的建立與整合進入到另一個階段。這個階段需要挑選什麼樣的選手，會再跟總教練以及球探部門討論。」他也提到，林子偉報名選秀前，球團早已思考此事，也模擬過選秀。