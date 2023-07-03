基北北桃都會通7月1日上路，3日為上路後首個工作日。台北捷運公司特別於上下班尖峰時段，在台北車站、市政府站、南港站、板橋站和北門站等各車站，加派106名支援人力員服務，經觀察上午尖峰時段旅客使用一切順暢，均能快速通關輕鬆GO。而自啟用至3日上午10時，台北捷運已累積達近42萬使用人次。

3日上午6時，北捷董事長趙紹廉率總經理黃清信及一級主管親至車站，關心相關軟硬體設備狀況及旅客通行順暢。而自1日基北北桃都會通啟用至3日上午10時，北捷已累積達近42萬使用人次。

北捷指出，全線驗票閘門已正式啟用基北北桃都會通功能，全線車站自動售票加值機也提供1200月票購票及1280定期票退票服務。並為服務旅客，即起至5日止，於北門站、市政府站、西門站、亞東醫院站、府中站、松山站、板橋站、南港站、台北車站、淡水站、圓山站、新埔站及蘆洲等站上下班尖峰時段，加派共106名服務人員。

北捷提醒，全線車站共有200個詢問處、16個臨時詢問處、645台自動售票加值機、1070位服務同仁，隨時提供基北北桃都會通的購票、設定和諮詢服務。

此外，交通局補充，今起至上午10時上班尖峰時間止，北捷已賣出約2萬張1200月票。