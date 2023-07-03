許多家長相中智慧型手表具有定位與通話功能，為小孩購買兒童智慧型手表，上月底新北市土城區卻發生10歲男童配戴兒童智慧型手表，手表突然爆炸自燃，造成男童右手臂2度灼傷，恐需接受植皮手術。據了解，該隻手表並非市面知名品牌，男童已配戴4年半，呼籲家長購買有認證的品牌產品。

該名五年級男國小生，上月30日下午從家裡前往補習班路上，手上的智慧型手錶突然爆炸自燃，導致右手前手臂2度及左手指1度燒燙傷，途中的好心店家先幫忙塗藥膏後，學童仍前往補習班上課 ，補習班老師見狀立即撥打119報案並協助大量沖水，救護人員到達現場後給予適當急救處置並緊急送往土城醫院治療。

新北市防局第五大隊長鍾世銘呼籲，網路上智慧型手錶品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危機，請購買有認證信賴的品牌產品，民眾如果有燒燙傷情形一定要進行「沖、脫、泡、蓋、送」，讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院急診，萬一身上不小心著火時，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。