蔡宏圖開場致詞中指出，隨著國際永續趨勢推進，包括國際永續準則理事會（ISSB）6月發布永續揭露準則、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國「清潔競爭法案（CCA）」 等措施勢在必行，將對全球產業帶來衝擊，企業面對環境挑戰更勝以往，更需積極採取行動。而台灣永續金融與氣候行動近年也大有進展，隨著去年國發會公布淨零路徑、今年初通過「氣候變遷因應法」將推動在2024年開徵碳費、證交所與國發基金規畫成立台灣碳權交易所公司，碳費徵收與碳權交易將成為台灣產業關注焦點，建議企業提早因應準備。

去年，國泰金控成為金管會「永續金融先行者聯盟」的創始成員，凝聚五大金控的金融專業與資金影響力，協力議合國內高碳排企業完成2050年淨零排放目標的設定，而即將推動的「永續金融評鑑」也將引導更多金融業者落實責任投融資。意即企業將面臨金融機構對其ESG及減碳行動的關注，企業低碳轉型的表現已經成為客戶給訂單與金融業提供資金時的考量，企業及國家的永續ESG實力已經是重要競爭力指標之一。

論壇上半場以「接軌國際」為主題，世界氣候基金會主席顏斯．尼爾森於會中分享全球淨零轉型、再生能源最新趨勢金融業如何透過公私部門協作（Public-Private Partnership），加速綠色金融及轉型金融的實踐，發展各項創新投資方案解決氣候問題，促進全球產業淨零轉型。