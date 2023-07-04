2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委沈富雄4日就表示，「侯友宜有一個怪現象，他過去民調很高，不管怎麼做都掉不下來，但現在他民調掉下來，就爬不上去了，我對金小刀有信心，因為金小刀既然出來了，這個刀要收回去的可能性就非常低」，引發討論。

沈富雄4日在政論節目《少康上線啦》表示，「侯友宜有一個怪現象，他過去民調很高，不管怎麼做都掉不下來，我常在節目裡講說，這種本事，你我都沒有」，沈富雄又強調，「現在侯友宜的另外一個本事，就是一旦民調掉下來，就爬不上去了」，沈富雄坦言，「我現在替金溥聰很著急，因為金溥聰出手，我真的是由衷的佩服，他曾經是一人之上，萬人之下，他就是見不得這個黨就這樣下去了，所以憑良心講，沒有金溥聰，現在國內還找不到第二個像他這樣的」。

沈富雄同時也對侯友宜喊話，「這些重大政策的對決，最好是在你民調不錯的時候講，你民調很低的時候，效果比較低，但也沒辦法」，最後沈富雄強調，「侯友宜一定要反省自己，很多人評論這個東西，我對金小刀有信心，因為金小刀既然出來了，這個刀要收回去的可能性就非常低」。