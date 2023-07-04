席格爾受訪時指出，市場參與者認為，科技類股較不受經濟衰退衝擊。若是經濟陷入衰退，美國聯準會（Fed）將會降息支撐經濟，對科技類股又更有利。對科技股投資人而言，這是「雙贏」局面。席格爾表示，於是投資人蜂湧至科技類股，因為他們相信，不論總體經濟是好是壞，科技類股都能「雙贏」。

市場押注聯準會的緊縮貨幣循環已經進入終曲樂章，且人工智慧（AI）前景帶動投資人樂觀情緒高漲，今年科股企業引領美股上攻。在輝達（NVIDIA）、臉書母公司Meta和特斯拉等科技巨頭股價3位數漲幅的強力拉抬之下，科技股雲集的那斯達克100指數今年迄今勁揚39％，同期標普500指數漲幅16％。

席格爾表示，市場強勁的上漲動能暗示，儘管存在經濟衰退風險，股價漲勢可能延續，除非部分經濟或企業數據導致投資人大失所望。

席格爾認為，美股漲勢還會延續更久，市場動能依然存在，要出現與預期大相徑庭、非常疲弱的經濟數據或企業財報，令市場失望的數據才足以撼動上漲動能。

席格爾指出，通常得有幾次令人失望的經濟或企業利空才會打破漲勢，但目前看來並沒有，所以最好的方法就是順應市場趨勢。華爾街有一句古老的諺語，「與趨勢為友」便是此意。

不過下半年美國經濟仍然面臨下滑風險，即便近期經濟數據顯示物價呈現降溫趨勢，但聯準會依舊維持激進的打擊通膨立場。

席格爾不斷示警聯準會過度緊縮貨幣，他表示，自聯準會6月例會以來，每項通膨指標均顯示數據不是符合預期就是低於預期，但聯準會的言論卻越來越鷹派，著實令人困惑。