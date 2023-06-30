當短期公債殖利率高於較長期債息時就會形成所謂的債息曲線「倒掛」，這通常被視為是經濟可能陷入衰退的前兆，也反映出投資人押注央行將需要降息，以提振因借貸成本升高而受創的經濟。

在聯準會主席鮑爾表示今年可能再升息兩次後，美國債息曲線倒掛的情況在6月加劇。鮑爾這兩日在歐洲的央行活動上重申今年可能會再升息兩次或更多，也不排除在7月會議就重啟升息以及連續升息的可能性。

最新公布的經濟數據意外強勁，使聯準會再度升息的機率進一步升高。根據芝商所Fedwatch工具，操盤手押注聯準會在7月會議升息25個基點至5.25%～5.50%的機率為86.8%，高於前一日的81.8%。

Allspring Global Investments資深投資組合經理Janet Rilling表示，聯準會可能進一步升息且高利率可能維持更長時間，這使經濟陷入衰退的機率升高。投資人認為聯準會將在某個時候不得不更加激進地降息，這樣的反應完全合乎邏輯。

周四美國10年期和2年期公債殖利率分別觸及3月10日和3月9日以來新高，且部分債息曲線倒掛的情況加劇。

5年期債息比30年期債息高出24.5點，創下3月份以來該債息曲線最嚴重的倒掛。

一年期和30年期債息之間的利差在周三擴大至153個基點，創下1981年以來新高，周四則略為收窄至152個基點。

備受關注的兩年期與10年期債息曲線倒掛加深，在周四盤中曾達到負107個基點，逼近3月份銀行業陷入動盪之前所觸及的負108個基點（1981年以來最嚴重的倒掛）。

美國10年期債息最高曾上漲16.1個基點，報3.871%。對利率較敏感的2年期債息則大漲21個基點，報4.901%。

Quant Insight分析部門主管Huw Roberts表示，債息曲線倒掛在預測經濟衰退方面的記錄非常好，但在預測經濟衰退時間點方面的記錄卻不太行。就時間點而言，更重要的是債息曲線重新變得陡峭，這顯然是聯準會開始應對經濟衰退威脅，並開始降息的時候。