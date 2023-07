阿富汗塔利班(Taliban)政權的「勸善懲惡部」今天證實,政府已下令全國各地的美容院在一個月內關閉。這是塔利班壓迫女性、將她們逐出公共生活的最新措施。

法新社報導,這道命令將迫使數以千計由女性經營的小店關門,這通常是她們唯一的家計收入來源;新規定也剝奪了她們僅存不多的出門社交機會之一。

在喀布爾(Kabul),一名不願透露姓名的美容院經理說:「我想,如果這個社會根本不存在女性就好了…我是要說,我希望自己沒生在這個世界,我希望我們不是生在阿富汗。」

另一名美容院工作人員說:「過去,女人們(在這裡)談天說地、聊八卦。這裡沒有打鬥,沒有吵鬧。」

「當我們在這裡看到一些快樂、生動的面孔時,自己也感到精神煥發。美容院具有非常重要的功能,這個地方讓我們感覺很自在舒適。」

還有一名美容院經理表示,她僱用了25名女性員工,個個都是家裡的經濟支柱,如今,「她們都心碎了…她們該怎麼辦?」

塔利班政權於2021年8月掌權之後,即禁止女性就讀高中和大學,禁止進入公園、遊樂場和健身房,並命令她們在公共場所用衣物將自己包覆起來。

「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)發言人穆哈加(Mohammad Sadeq Akif Muhajir)不願說明政府為何下了這道命令。

根據法新社所見副本,這道命令是「基於最高領袖(艾昆薩達,Hibatullah Akhundzada)的口頭指示」。