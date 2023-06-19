藝人宥勝遭爆料對多名女性工作人員做出舔耳、解內衣、背後環抱等舉動，好男人形象崩壞讓外界相當震驚，即使公開道歉仍難以止血，之後更接透露老婆曾隱忍他有不倫關係兩年，因此除性騷之外更被冠上外遇的罪名，此外，網友挖出前年他帶全家定居台中，但自己因工作要往返台北，要老婆留在台中打理家務，此話一出老婆當場崩潰「為什麼又是我，為什麼又是我必須捨棄一切」。

宥勝2021年表示全家確定搬到台中定居，不過因為自己仍有演藝工作，無法長期待在台中，而他認為這樣的安排沒有不妥「當然我還是會回台北工作，我的工作性質我必須待在台北」意旨家中大小事須交由老婆處理。

然而，一番話讓老婆在旁聽到後當場大哭直呼「為什麼是媽媽留下來照顧？我所認知的一家人，是父母共同負起照顧的責任，而不是由任何一方負責一個部份，如果你希望留在這裡，那該思考的是不是怎麼一起留下，而不是媽媽負責！」心想：「為什麼又是我，為什麼又是我必須捨棄一切」。

不過，宥勝老婆最後仍選擇退讓坦言「這邊多的是媽媽獨自生活的偽單親呀，雖然現在偶爾還是會羨慕，爸爸能回到台北過著偽單身的生活，但更多的是感謝他為家人的努力」事後宥勝也非常感謝老婆「我只能說，如果這輩子沒有妳，我什麼都不是，我無法成為好父親，也無法成為持續展露頭角的偽偶像」如今被爆出性騷消息，與老婆過往的種種也逐漸被翻出。

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