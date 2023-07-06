全英俱樂部在經歷超過24小時降雨的攪局後，在潮濕的周三（英國倫敦當地時間5日）女單第8種子、希臘選手莎卡芮（Maria Sakkari）在首盤6比0勢如破竹下，5比7、2比6遭烏克蘭女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），意外中箭落馬，柯絲堤雅克也成為網球進入公開賽年代以來，第3位在溫網面對前十種子能在第1盤吞蛋後逆轉勝的女將。

這也是溫網女單非種子柯絲堤雅克生涯首度擊敗莎卡芮，也是生涯首次擊敗世界前十好手，在此之前，柯絲堤雅克面對世界前十苦吞14連敗，包括2023年的5敗，因此比賽結束當下，柯絲堤雅克情緒激動地雙膝跪地，並落下喜悅的淚水。

柯絲堤雅克透露，如果第2盤沒有遇到第2次下雨中斷，她可能還贏不了這場比賽，「這次暫停幫助我在經歷第1盤的慘況後更加冷靜，某種程度上我有了更多時間重新站起來，老實說我不知道要是沒有這場雨，比賽結果會是如何。」

「這一勝對我意義重大，這是我生涯第15次對上世界前十好手，我可以在自己必做事項的清單上打個勾了，很高興把肩膀上的壓力卸下。」柯絲堤雅克這麼說。

柯絲堤雅克是網球1968年進入公開賽年代之後，第3位在溫布頓面對前十種子在0比6輸掉第1盤後又獲勝的球員，前兩位分別是1997年法國選手泰絲塔德（Sandrine Testud），當時對手是美國莎莉絲（Monica Seles），以及2003年日本選手淺越忍，當時對手是斯洛伐克韓圖可娃（Daniela Hantuchova）。