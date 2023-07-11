Khulan表示，感謝陳主任精湛的技術，手術前很擔心能否重回球場，所幸術後恢復情況良好，想到以後來能回到場上就很快樂。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

陳建甫說，接下來只要忍痛復健，相信在半年Khulan就能重回運動場了。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

來自蒙古國的16歲少女Khulan，是校排球隊，今年2月在練習時傷了左膝前十字靭帶斷裂，因當地醫療資源匱乏，原以為此生無法再打球，後來經介紹找上彰化縣員林市員榮醫院骨科陳建甫，經手術治療現在已經恢復，陳建甫說，接下來只要忍痛復健，相信在半年Khulan就能重回運動場了。

員榮醫院團隊長期在蒙古服務，包括引進臺灣國際護理制度，協助當地醫院建立醫護品管、教育訓練、5G遠距醫療等工作，因此Khulan找上員榮醫院協助，考量術後照顧等情況，因此選擇直接到台灣就醫。

Khulan表示，在蒙古就醫通常會選擇到韓國或土耳起等國家，這10幾天的在台生活，非常感謝員榮醫療團隊的照顧，也感謝陳主任精湛的技術，手術前很擔心能否重回球場，所幸術後恢復情況良好，想到以後來能回到場上就很快樂。

陳建甫表示，前十字韌帶斷裂通常發生在運動傷害、機車車禍、摔倒等情況，主因是突然外力加諸在膝關節，導致膝外翻、外轉或過度延伸扭轉等，導致膝關節內的前十字韌帶斷裂，若沒有接受手術膝部腫脹會消退，患者會明顯發現膝關節鬆鬆的、前後搖晃等情形。

陳建甫也說，如果嚴重的前十字韌帶斷裂，會讓運動員無法再接受訓練，甚至斷送比賽生涯，時間往後推移20年左右，還會因關節過度磨損，到時候就得換人工膝蓋，因此若能及時就醫，進行前十字韌帶重建，除了能恢復正常外，還能延後關節退化。