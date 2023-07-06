●Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問與市場策略師Paul Nolte表示，市場正在等待經濟數據發布，既然聯準會的決策取決於數據，市場走勢亦然。

●今年以來Meta等巨型股帶領美股主要指數一路挺升，那斯達克指數更創下40年來最大的上半年漲幅。Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，我們可能會看到那些最大型的股票回落，但一般股票可能趕上。我們正在尋找某種趨於一致的走勢。

●BMO資本市場策略師Ian Lyngen表示，聯準會偏向鷹派的會議紀要凸顯出在7月再度升息的可能性，這份會議紀要刻意要留給投資人這樣的印象，即6月暫停升息只是跳過，基本上聯準會預期在7月升息。

●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，聯準會的升息政策將持續影響投資人對今年下半年市場走向與經濟走向的想法。他們對未來幾個月的計畫不斷釋出激進的言論或訊息，這讓投資人變得有如驚弓之鳥。Bassuk並表示，聯準會此前已經開始談論和考慮在今年晚些時候到2024年何時開始調降利率的時機。