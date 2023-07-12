財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會12日召開臨時董事會，通過推選國立中央大學特聘教授張傳章擔任董事長。證基會表示，張董事長將帶領證基會持續優化市場創新服務及永續發展。

證基會原任董事長林丙輝已轉任集保結算所董事長。張傳章臨危受命，以兼任董事長身份，維持中大管理學院的授課研究。

張傳章產官學界資歷豐富，研究領域廣泛，為英國蘭卡斯特（Lancaster）大學會計財務博士，曾任金融監督管理委員會副主任委員、中華經濟研究院院長、中央大學管理學院院長、亞洲大學講座教授兼副校長、國科會人文處財金及會計學門召集人、台灣財務工程學會理事長及證基會證券市場發展季刊主編等職務。

證基會表示，新任董事長張傳章將帶領證基會同仁，協助主管機推動「資本市場藍圖」、「證券期貨業永續發展轉型執行策略」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「金融科技發展路徑圖」等政策，與金融機構相關單位積極合作，提升及優化市場創新服務，齊為臺灣資本市場發展共創榮景。

張傳章表示，未來將響應主管機關因應國際金融發展趨勢，追求我國金融體系「強化金融韌性」、「推動金融創新」、「落實普惠金融」、「發展永續金融」之目標，期盼與證基會全體工作團隊以「服務Services」、「前瞻Foresight」、「創新Innovation」、「國際化Internationalization」的核心特色競爭力，隨著資本市場證券暨期貨產業的發展需求，持續發揮證基會「人才培訓平台」、「知識宣傳推手」、「金融測驗園地」、「專業研究樞紐」功能，推動金融市場永續發展。